Non è stata di sicuro una giornata facile per Sofia Goggia, quella di domenica: la caduta nel corso del superG di Garmisch (Germania), prova valida della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020, ha causato la frattura scomposta del radio del braccio sinistro alla campionessa olimpica di discesa. E così la sua stagione è finita qui, in un’annata costellata dai contrattempi, ricordando l’altra caduta a Bansko (Bulgaria).

Sofia, dunque, dal suo profilo Instagram, fa sapere a tutti che la voglia è quella di voltare pagina, imparando sempre da ciò che accade: “Ricordati, dal dolore si può ricominciare“, le parole della bergamasca.

giandomenico.tiseo@oasport.it