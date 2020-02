Christof Innerhofer ha deciso di fermarsi: finita la sua stagione in Coppa del Mondo

Niente discesa a Saalbach-Hinterglemm (Austria) e chiosa della stagione. Christof Innerhofer ha deciso di fermarsi qui e non sarà al via della gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 sulle nevi austriache. Nonostante un buon riscontro nella prova cronometrata odierna (13° tempo), l’azzurro ha deciso di non essere al cancelletto di partenza e il motivo è il seguente: perdere lo status di infortunato.

Inner è consapevole di non essere nelle condizioni di vincere o di lottare per il podio e quindi preferisce stare a guardare, riprendersi al meglio (dopo la lesione al ginocchio) in vista della prossima stagione che avrà come evento clou i Mondiali e non finire troppo indietro nella lista di partenza, con pettorali molto alti. Gareggiando in queste condizioni, infatti, ben difficilmente la sua situazione nell’overall potrebbe migliorare, al contrario avrebbe tutto da perdere. Il regolamento porta a questa conclusione logica e dunque lo sciatore del Bel Paese ha dato appuntamento al prossimo anno agonistico del Circo Bianco.

giandomenico.tiseo@oasport.it