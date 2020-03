Combinata cancellata, Brignone vince la coppa di specialità

Fuori una. Certo, così toglie un po' di gusto allo spettacolo ma tant'è: Federica Brignone ha vinto la Coppa di specialità di combinata, la prima sfera di cristallo della sua carriera. L'ufficialità è arrivata dopo la cancellazione dell'ultima prova in calendario di questa disciplina, prevista in mattinata a La Thuile. La neve caduta copiosa fin da sabato pomeriggio ha reso la pista impraticabile e costretto gli organizzatori a chiudere anzitempo il weekend valdostano di Coppa del Mondo.

Video - Federica Brignone vince la combinata e balza in testa alla Coppa del Mondo 00:49

L'azzurra chiude così a quota 200 punti, frutto di due vittorie in altrettante gare disputate in questo format (anche la combinata in Val d'Isere era stata annullata, mentre Federica ha vinto le prove di Altemarkt-Zauchensee e Crans Montana). Dietro di lei in classifica si piazzano Wendy Holdener (125 punti) e Ester Ledecka (100). Brignone aveva vinto la classifica di combinata già nel 2018/19, ma in quel caso non veniva assegnato nessuna sfera.

Federica BrignoneEurosport

A questo punto restano sette gare in calendario, salvo stravolgimenti: le prove tecniche di Are (parallelo, gigante e slalom) e le finali di Cortina. Il weekend di Ofterschwang, in programma la prossima settimana, era stato già cancellato per mancanza di neve. Brignone rimane in testa alla classifica generale con 153 punti di margine su Mikaela Shiffrin e 189 su Petra Vlhova. Oltre al bottino grosso, l'azzurra andrà a caccia dei trofei di gigante, in cui è in testa, e Super G, dove ha 19 punti di ritardo da Corinne Suter.