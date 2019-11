Coppa del Mondo: controllo della neve positivo a Lake Louise, confermata la tappa femminile

La FIS ha effettuato oggi il sopralluogo sulla pista Men’s Olympic East Summit di Lake Louise e il controllo della neve ha dato esito positivo. E’ confermata quindi l’ormai classica tappa femminile nella località canadese dell’Alberta: da venerdì 6 a domenica 8 dicembre le donne disputeranno due discese e un superG.

Lake Louise per il Circo Rosa è diventata tappa fissa di Coppa del Mondo dal 1992 ma le prime gare si svolsero nel 1989, due discese vinte dalla grandissima svizzera del Canton Ticino Michela Figini. In totale vi si sono disputate 49 discese e 25 superG, la grande differenza del numero delle gare andate in scena nelle due specialità è dovuto al fatto che dal 1997 si sono svolte quasi costantemente due discese in due giorni. L’inarrivabile plurivincitrice con 18 successi, 14 in discesa e 4 in superG, è la statunitense Lindsey Vonn, ritiratasi dopo il bronzo mondiale in discesa a Are dello scorso febbraio.

Le azzurre sono salite sul podio 18 volte a Lake Louise, le ultime nel 2016 con Sofia Goggia, seconda nella prima delle due discese e terza in superG, e hanno vinto sette volte, quattro con Isolde Kostner in discesa, una con Elena Fanchini sempre in discesa, una con Karen Putzer e Nadia Fanchini in superG.

