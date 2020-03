Coronavirus, cancellate le gare di Kranjska Gora: a Kilde la Coppa del Mondo

Il comunicato della FIS

" A causa dello scoppio e del diffondersi del Coronavirus, le prossime gare di Coppa del Mondo maschile a Kranjska Gora (SLO) sono state annullate. La salute e il benessere degli atleti e di tutti gli altri partecipanti, così come del pubblico, sono al primo posto nelle priorità della FIS e di tutte le parti interessate. La FIS è pienamente conforme alle istruzioni e alle decisioni dei governi nazionali e regionali e delle loro autorità sanitarie in tutte le raccomandazioni relative alle riunioni pubbliche che incidono sulle competizioni FIS. Le gare di Kranjska Gora non saranno sostituite nel calendario dei Mondiali e la stagione 2019-2020 è ufficialmente terminata per gli uomini. "

Aleksander Aamodt Kilde è dunque il vincitore della sfera di cristallo assoluta, davanti ad Alexis Pinturault e Henrik Kristoffersen: quest'ultimo si consola conquistando le coppe di gigante e slalom. La Coppa del Mondo torna in Norvegia ad 11 anni di distanza dall'ultima volta: allora a trionfare fu Aksel Lund Svindal (stagione 2008/2009). Troppo stringente la questione Coronavirus, anche lo Sci alpino è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Un unico sigillo, quanto basta

Come Gustav Thoeni nel 1972: una sola vittoria in Coppa del Mondo, quanto basta per aggiudicarsi la sfera di cristallo. Nel caso di Aleksander Aamodt Kilde è stato sufficiente imporsi nel SuperG di Saalbach-Hinterglemm (Austria) per guardare tutti dall'alto in basso. Poi tanti piazzamenti, quelli necessari per beffare sia Pinturault che Kristoffersen, i grandi favoriti della vigilia. Già, in questa stagione così surreale a trionfare è stato un velocista, chi l'avrebbe previsto ai nastri di partenza?

La classifica finale della stagione 2019/2020

NOME NAZIONE PUNTI KILDE NORVEGIA 1202 PINTURAULT FRANCIA 1148 KRISTOFFERSEN NORVEGIA 1041 MAYER AUSTRIA 916 KRIECHMAYR AUSTRIA 794