Il Coronavirus sta mettendo paura a tutto il mondo e così, come già previsto, le finali di Cortina d'Ampezzo traballano. L'Italia è infatti considerato uno dei Paesi con il più alto tasso di contagio e quindi la FIS prende tempo perché "la saluto e il benessere degli atleti e di tutti partecipanti, così come del pubblico, sono in primo piano e una priorità della FIS".

Per questo motivo, come si legge in un comunicato emesso dopo una riunione telefonica straordinaria, la decisione se disputare oi meno le gare nella località venetà è rinviata a venerdì 6 marzo.

" Dopo una lunga discussione, il Consiglio si è trovato d'accordo con la FISI e con il Governo Regionale e la delegazione alla Sanità del Veneto di aspettare fino a venerdì 6 marzo per prendere una decisione finale sul via libera alle Finali di Coppa del Mondo a Cortina. Questa è anche la data specifica in ciui le autorità daranno un aggiornamento generale a proposito dello stato delle misure di controllo che sono state prese per prevenire la diffusione del Coronavirus e di tuitte le misure che saranno implementate. "

Ovviamente Fondazione Cortina è pronta a disputare le gare, anche perché la macchina per l'organizzazione è abbondantemente messa in moto e rinunciare comporterebbe un grave danno economico. La decisione finale, in ogni caso, spetta a Governo e FIS.