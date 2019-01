Goggia rende omaggio a Vonn: "Non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo a gareggiare con lei"

Emozioni e tanto agonismo nel corso del superG femminile a Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Nella prova che sta incoronando ancora una volta la statunitense Mikaela Shiffrin, come regina delle nevi anche sulla mitica Olimpia delle Tofane, c’è chi ha voluto rendere omaggio ad un’altra campionessa americana e mondiale.

Ci si riferisce a Sofia Goggia, grande assente di questo appuntamento visto il suo infortunio in preparazione a quest’annata agonistica. L’atleta nostrana ha infatti voluto dedicare un pensiero all’amica/rivale Lindsey Vonn, tornata alle gare proprio in questo weekend e in caccia di record e primati. Oggi è arrivata l’uscita di scena anzitempo ma Sofia ha espresso parole di profonda ammirazione nei suoi confronti ai microfoni della Rai:

" Non posso non assistere all’ultima apparizione di Lindsey Vonn nella sua Cortina. Sono venuta a tifarla, la stra-adoro. Noi non ci rendiamo conto dell’icona sportiva che è questa donna (Vonn ndr.). Abbiamo avuto la fortuna di competere con un mostro sacro di questo sport. La guardo sempre con gli occhi da bambina che la ammirava in televisione "

L’azzurra è poi tornata su quello che è il proprio programma di recupero: “Settimana prossima testerò il mio piede nelle prove di Garmisch, poi vedremo. Mi manca molto mettere il pettorale, sentire lo sci nella sua anima e nella sua essenza. Voglio aprire il cancelletto, ma per farlo voglio avere certezze sulla mia condizione“, ha chiosato l’oro olimpico in discesa libera a PyeongChang (Corea del Sud).