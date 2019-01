Sci alpino, sette azzurre per Cortina d'Ampezzo: non c'è Goggia, possibile rientro a Garmisch

Sono state diramate le convocazioni per le gare di Cortina d’Ampezzo, prove valide per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino che andranno in scena tra venerdì 18 e domenica 20 gennaio. Sulla mitica Olimpia delle Tofane si disputeranno due discese e un superG per un fine settimana davvero avvincente e appassionante, con le migliori atlete (Mikaela Shiffrin esclusa) che si daranno battaglia per la conquista del podio. Sette le azzurre convocate: Elena Curtoni, Nadia Fanchini, Nicol Delago, Francesca Marsaglia, Marta Bassino, Federica Brignone e Anna Hofer. Mancherà ancora Sofia Goggia: la speranza della campionessa olimpica era di rientrare proprio a Cortina d'Ampezzo, ma il ritorno sulle piste potrebbe essere rinviato a Garmisch. In tal senso una decisione verrà presa domenica. In ogni caso il ritorno di Sofia si avvicina.

