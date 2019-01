Sofia Goggia vede il rientro più vicino. Fari puntati su Cortina d’Ampezzo pensando ai Mondiali

Obiettivo Mondiali di Are. Fin dal primo momento dopo l’infortunio dello scorso ottobre, il primo pensiero di Sofia Goggia è stato rivolto proprio alla rassegna iridata del prossimo mese di febbraio. La bergamasca è ormai vicinissima al rientro, che dovrebbe avvenire nelle gare veloci italiane di Cortina d’Ampezzo e quello sarà il primo test per valutare lo stato di forma della Campionessa Olimpica di discesa libera.

Il recupero dalla frattura del malleolo peroneale destro sta proseguendo nel migliore dei modi e Sofia è già tornata da tempo sugli sci per i propri allenamenti. Le sensazioni sono sicuramente positive e la gamba risponde al meglio ai tanti sforzi e sollecitazioni. Ovviamente la gara sarà una cosa diversa, ma Goggia ha detto di sentirsi davvero bene e di essere prontissima a battagliare con Stuhec e Vonn, anche lei al rientro ma già dalle gare di St. Anton.

La stagione dell’azzurra è tutta rivolta ai Mondiali, anche se prima ci sono dei fondamentali weekend di Coppa del Mondo. Soprattutto quelli dedicati alla velocità a Cortina e Garmisch rappresentano i veri esami per capire se Goggia potrà davvero puntare ad un grande risultato in quel di Are. Bisognerà capire se Sofia si dedicherà solamente a discesa e SuperG, lasciando dunque perdere il gigante. Di giganti prima del Mondiale c’è solo quello di Maribor e forse potrebbe non bastare alla bergamasca per valutare la sua competitiva in vista di Are.

Sicuramente tra due settimane ritroveremo la solita Sofia Goggia, quella che non ha paura di nulla, che attacca ad ogni porta, che rischia e che vuole sempre solo una cosa: la vittoria. Doveva essere la stagione dove provare a lottare per un piazzamento importante nella classifica generale di Coppa del Mondo, cercando di lottare con Mikaela Shiffrin, ma il maledetto infortunio di ottobre ha cambiato tutti i piani. Sofia, però, ha subito pensato all’obiettivo successivo, come solo fanno le grandi campionesse e certamente ai Mondiali vorrà andarsi a prendere una medaglia.