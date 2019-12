Strepitosa Federica Brignone: lo slalom gigante di Courchevel è suo!

L'Italia non si ferma più: dopo Bassino e Goggia tocca a Brignone. Federica chiude davanti a tutte lo slalom gigante di Courchevel coronando un momento fisico e mentale fenomenale.

Federica aveva sfiorato in due occasioni la vittoria in questa stagione, la prima stagionale arriva sulla neve francese con una seconda manche fenomenale, dopo una prima conclusa in terza piazza alle spalle di una norvegese, Mina Fuerst Holtmann che si deve arrendere per soli 4 centesimi al traguardo finale, e di una Marta Bassino che si deve accontentare del 7° posto dopo aver accarezzato l'idea di salire sul podio.

Video - Brignone si prende il Gigante di Courchevel: rivivi la sua rimonta pazzesca nella 2a manche 01:34

Compagnoni 16, Kostner 15, Brignone 11

"Nella seconda manche bisognerà fare la differenza" aveva detto Brignone al termine della prima manche, e così è stato. Quinto tempo di manche ma di gran lunga il migliore di quello staccato dalle prime. Fanno 11 vittorie in carriera in Coppa del Mondo, dietro a Compagnoni (16) e Kostner (15).

Niente da fare per alcune big: Sofia Goggia chiude nelle retrovie, 16a, appena davantia a Mikaela Shiffrin che con il 17° posto finale saluta quel podio nelle discipline tecniche su cui è salita per 14 volte di fila.

