Brignone: "Ho fatto il massimo, Vhlova la favorita per la classifica generale"

Una quarta piazza che può sicuramente soddisfarla: Federica Brignone chiude ai piedi del podio la seconda discesa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Crans Montana e si avvicina sempre più alla vetta in chiave classifica generale. L’azzurra è soddisfatta della gara, però non si sbilancia in chiave sfera di cristallo, anzi. Andiamo a scoprire le sue dichiarazioni alla FISI.

" Oggi ho attaccato ed osavo come volevo, sia nel muro finale che nella zona compressione. Ho fatto il massimo, peccato che abbia perso qualcosa nel piano. Sono molto più soddisfatta rispetto a ieri. Non mi aspettavo questo exploit di Lara Gut-Behrami ma di certo non mi sorprende: parliamo sempre dell’atleta che ha vinto di più nel circuito dopo Shiffrin, è una grande campionessa. Nell’ultimo anno non l’ho più vista molto motivata, in questi giorni invece aveva il fuoco dentro proprio come quando vinceva. Rimane una grande sciatrice. In questo momento Petra Vlhova è la favorita per la generale, tralasciando oggi, sta sciando alla grande. Ieri mi ha battuto pure in discesa, specialità che non faceva prima di quest’anno, ha trionfato negli slalom e vince anche nel gigante. E domenica insieme alla Holdener è tra le più pericolose. Io sono lì e me la gioco. La Coppa del Mondo la vinci solo se partecipi ad ogni gara per cercare di fare il massimo senza pensare di gestire. Io ci sto provando, mi è mancata un po’ di energia ultimamente e non sono nemmeno stata al massimo fisicamente. Ero scarica ma mi sto riprendendo. Nella combinata alpina partirò attaccando, è una gara che mi piace "

