Lara Gut-Behrami si ripete a Crans Montana e concede il bis nella seconda discesa sulle nevi di casa. È grande festa per la Svizzera, che centra la doppietta sul podio e soprattutto festeggia anche la conquista della Coppa di specialità da parte di Corinne Suter. Quest’ultima ha chiuso al secondo posto a soli due centesimi dalla compagna di squadra, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1’27”73.

Una gara che ha visto le prime tre della classifica separate da soli cinque centesimi, quelli che dividono Nina Ortlieb dalla vetta. Per l’austriaca è il primo podio della carriera in Coppa del Mondo, che va a suggellare una crescita importante in questa stagione.

Video - Lara Gut è tornata: doppietta per la svizzera, anche la seconda discesa è sua 02:06

Quarto posto per Federica Brignone, che ha assaporato il podio fino al momento delle discese di Gut e Ortlieb. L’azzurra ha chiuso a 35 centesimi dalla testa della classifica, ma è un piazzamento comunque molto importante per la valdostana, che si avvicina sempre di più a Mikaela Shiffrin e domani in combinata può davvero ambire a portarsi in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo.

Ester Ledecka è quinta a 39 centesimi e dietro di lei ci sono le due austriache Stephanie Venier (+0.59) e Nicole Schmidhofer (+0.62). Ottavo posto per un’ottima Marta Bassino (+0.66), sempre più efficace in questa specialità. Nona la francese Romane Miradoli (+0.71), mentre si ritrova Nicol Delago, che chiude la Top-10 con 76 centesimi di ritardo da Gut.

Video - Brignone quarta nella seconda discesa: punti preziosi per la classifica generale 01:43

Detto di Suter che ha vinto la Coppa del Mondo di discesa, Brignone si è portata a ridosso di Shiffrin in quella generale e ha staccato anche Petra Vlhova. L’americana è in testa con 1225 punti, seguita dall’azzurra (1198) e dalla slovacca (1139).

andrea.ziglio@oasport.it