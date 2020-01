Daniel Yule ancora re dello slalom a Madonna di Campiglio: Moelgg chiude nono, Vinatzer è 13esimo

Daniel Yule ha un rapporto speciale con Madonna di Campiglio. Seconda vittoria in carriera per l’elvetico che concede il bis in slalom dopo il trionfo dello scorso anno lungo il Canalone Miramonti. Yule aveva già chiuso in testa la prima manche e ha confermato la sua leadership anche nella seconda manche, gestendo al meglio il proprio vantaggio.

Video - Daniel Yule concede il bis a Campiglio: battuti Kristoffersen e Noel 01:42

Seconda posizione per il norvegese Henrik Kristoffersen, che si riscatta dopo il diciannovesimo posto di Zagabria e sale sul podio staccato di 15 centesimi dalla vetta. Un piazzamento che permette al norvegese di superare di soli due punti nella classifica di specialità il francese Clement Noel, oggi terzo a 25 centesimi dalla vetta ed autore del miglior tempo nella seconda manche (cinque posizioni recuperate). Norvegia-Francia che si ripete anche in quarta e quinta posizione, dove chiudono rispettivamente Sebastian Foss-Solevaag (+0.30) e Alexis Pinturault (+0.60). Sesto il sorprendente svizzero Tanguy Nef (+0.85) davanti allo sloveno Stefan Hadalin e al britannico Dave Ryding, settimi a pari merito a 1.34 dalla vetta.

Video - "Poligono 360": Vinatzer e la giovane Italia, un podio sulle orme dei più grandi 03:17

Manfred Moelgg centra un’altra top-10 dopo quella di Zagabria ed è il migliore degli azzurri con la nona posizione, dopo una buona seconda manche nella quale ha recuperato sette posizioni. Tredicesimo posto per Alex Vinatzer, che ha sbagliato nella parte alta, compromettendo dunque tutta la sua prova. Dietro il giovane altoatesino Simon Maurberger, che comunque entra ancora una volta nella top 20. A punti vanno anche Riccardo Tonetti, Giuliano Razzoli e Stefano Gross.

Detto della classifica di specialità, che ha visto il sorpasso di Kristoffersen (242) a Noel (240), in quella generale, invece, Alexis Pinturault passa al comando con 475 punti, uno solo in più di Aleksander Aamodt Kilde (474). Terzo Kristoffersen (471) e quarto Dominik Paris (454).

