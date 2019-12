Discesa Val d'Isere: cancellata l’ultima prova cronometrata, condizioni meteo difficili

L’ultima prova cronometrata della discesa libera femminile in Val d’Isere è stata cancellata. Le ragazze sarebbero dovute scendere in pista alle ore 11.00 per l’ultimo test sulla neve in vista delle gare valide per la Coppa del Mondo di sci alpino ma le avverse condizioni meteo che si sono abbattutte sulla località francese hanno costretto gli organizzatori a cancellare l’evento. Domani, sabato 21 dicembre, è prevista la discesa libera alle ore 10.30 mentre domenica è in programma una combinata (superG+slalom, ore 11.00 e 14.00) ma il meteo non promette bene e bisognerà monitorare costantemente la situazione perché a questo punto le gare sono a serio rischio.