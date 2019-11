Dominik Paris dà spettacolo a Lake Louise, ma Dressen vince la discesa per 2 centesimi

Clamorosa beffa per Dominik Paris che nella discesa maschile di Coppa del Mondo di Lake Louise, la prima stagionale, è stato beffato da Thomas Dressen per soli 2 centesimi.

Il tedesco era al rientro dopo quasi un anno di assenza per infortunio e con una grande parte finale ha negato a Domme la quarta vittoria consecutiva in discesa contando le ultime tre dell’anno scorso, per Dressen è il terzo successo in Coppa del Mondo dopo quelli di Kitzbuehel e di Kvitfjell del 2018, per Paris è il 34° podio, il 20° in discesa, e per lui il 13° trionfo nella specialità è sfumato davvero per pochissimo.

Terzi a 26 centesimi i due svizzeri Beat Feuz, vincitore delle ultime due coppe di discesa, e Carlo Janka, ufficialmente rinato dopo le grande prestazioni nelle prove. Quinto a 42 centesimi il migliore degli austriaci, Matthias Mayer, sesto a 47 un altro svizzero, Mauro Caviezel, settimo a 66 l’altro austriaco Vincent Kriechmayr, ottavo a 80 il norvegese Kjetil Jansrud, nono a 1”12 il francese Adrien Theaux e decimi ex-aequo a 1”31 altri due atleti della stessa nazionalità, Travis Ganong e Steven Nyman.

Fuori dalla top ten il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, dodicesimo a 1”36, e il veterano francese Johan Clarey, tredicesimo a 1”37. Quindicesimo a 1”46 l’austriaco Romed Baumann, che da quest’anno gareggia per la Germania. Seguiranno i piazzamenti finali degli altri azzurri.