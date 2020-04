Dominik Paris di nuovo papà, è nato Lio: "La seconda vittoria più bella dopo Niko"

Dal nostro partner OAsport.it

Dominik Paris è diventato papà per la seconda volta. Oggi è nato Lio, il secondogenito dello sciatore e della compagna Kristina che hanno così regalato un bel fratellino a Niko. Il 31enne altoatesino, infortunatosi a gennaio quando era pienamente in corsa per la conquista della Coppa del Mondo, ha commentato in maniera raggiante:

La seconda vittoria più bella dopo la nascita del fratello Niko è arrivata oggi con il piccolo Lio. Tutti stanno bene

Sci Alpino Paris e le ragazze vincenti: "Brignone, che emozione; Wierer, che sofferenza!" 16/03/2020 A 11:15

Una grande gioia in un momento molto difficile per tutta Italia. Tutta la redazione si congratula con Dome e con mamma Kristina, abbracciando virtualmente il nuovo arrivato in famiglia.

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH Dominik Paris 6 imbattibile a Bormio! Riviviamo le sei meraviglie dell'azzurro 00:01:44

Play Icon

Sci Alpino La tripletta di Dominik Paris in discesa sulla Streif di Kitzbühel: 2013, 2017 e 2019 14/04/2020 A 07:49