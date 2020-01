Dominik Paris, oh no! Rottura del crociato del ginocchio e stagione già finita

Che tegola pazzesca per lo sci e in generale per l'intero panorama dello sport azzurro! Durante una sessione di allenamento di superG alla vigilia di Kitzbuehel Dominik Paris è scivolato in una curva ed è caduto procurandosi la rottura del crociato anteriore del crociato anteriore del ginocchio destro con microfrattura della testa del perone annessa. Dopo aver effettuato la radiografia e la risonanza magnetica presso una clinica di Kitzbuehel e dopo un consulto con la Commissione medica FISI, è emersa la terribile diagnosi: stagione già finita per il fenomeno azzurro come lui stesso ha confermato...

Le dichiarazioni di Paris

" La mia stagione finisce qui. Purtroppo mentre scivolavo lo sci interno ha preso troppo la neve e il legamento si è rotto. Non c'è molto da aggiungere. Nei prossimi giorni valuteremo, insieme allo staff medico, il da farsi. "

Le dichiarazioni del Presidente FISI Roda

" Son cose che non si vorrebbe mai che succedessero. La Federazione, come sempre, darà il massimo supporto a Paris perché si ristabilisca nei tempi più corretti. E aspetteremo il suo ritorno alle gare. "