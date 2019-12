Dominik Paris: "Soddisfatto dei due podi anche se volevo vincere, buon inizio di stagione"

Si conclude con due secondi posti in due gare disputate il primo weekend riservato ai velocisti di Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino per Dominik Paris. A Lake Louise (Canada) l’altoatesino quest’oggi ha eguagliato in SuperG il piazzamento ottenuto nella giornata di ieri in discesa libera, dovendosi arrendere a cospetto di un fantastico Matthias Mayer tornato al successo dopo un paio d’anni con una prestazione superlativa. Il nostro portacolori può comunque ritenersi soddisfatto per i risultati raccolti in Canada, avendo subito dimostrato di essere in grandissima forma in questo avvio di stagione.

Il campione iridato in carica di SuperG, grazie ai 160 punti incamerati in questa due giorni, si è portato in seconda piazza nella classifica generale di Coppa del Mondo ad una sola lunghezza dalla vetta. “Sono soddisfatto dei due podi, è un buon inizio di stagione – ha spiegato Paris alla FISI – Certo, io sono venuto qui per vincere ma c’è stato qualcuno che è andato più forte di me, devo accettarlo. Comunque è un buon week-end, ora andiamo a Beaver Creek e vedremo cosa succederà“.