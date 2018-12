Doppietta capolavoro per Paris a Bormio! Super G domato con un finale da fenomeno

Il Kaiser indiscusso della Stelvio, il padrone totale della magica pista in Valtellina: Dominik Paris confeziona una doppietta d’antologia nel giro di 24 ore e scrive una pagina stupenda della storia dello sci italiano. Dopo aver trionfato nella discesa di ieri, l’azzurro si è superato e ha vinto anche il SuperG di Bormio valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino: Il 29enne sale sul gradino più alto del podio per la quarta volta in questa località (tre in discesa a cui si aggiunge l’affermazione odierna): si tratta di un record assoluto a queste latitudini, battuto il primato dell’austriaco Michael Walchhofer che si era fermato a tre gioie tra il 2006 e il 2010.

Video - Strepitoso Dominik Paris! Batte Mayer per un centesimo e vince anche il Super G di Bormio 01:42

Il nativo di Merano, all’undicesima vittoria in carriera (agguantato Giorgio Rocca nell’albo d’oro italiano, a -2 da Kristian Ghedina) e alla seconda in questa specialità dopo Kitzbuehel 2015, è stato perfetto: sceso col pettorale numero 16, fino al penultimo intermedio ha fatto gara alla pari con Meyer che in quel momento si trovava al comando e nell’ultimo tratto ha sfoderato tutta la sua potenza, che gli ha permesso di recuperare 34 centesimi sull’austriaco e di esultare con appena 0.01 di vantaggio sul rivale che stava già pregustando la festa. Un italiano non saliva sul podio in superG a Bormio dalle Finali del 1995 (Runggaldier e Perathoner finirono alle spalle dell’austriaco Kroell), solo Walchhofer aveva vinto due gare consecutive sulla Stelvio (le due discese del 28-29 dicembre 2006).

Terza piazza per il norvegese Aleksander Kilde (a 0.46) che riscatta la deludente discesa di ieri e riesce a beffare l’austriaco Vincent Kriechmayr per appena quattro centesimi. Quinto posto per l’altro austriaco Max Franz (a otto decimi), sesto lo svizzero Beat Feuz (a 0.86) che scivola un po’ indietro rispetto al terzo gradino del podio di ieri. Christof Innerhofer ha avuto la sfortuna di dover scendere con il pettorale numero uno: si è agganciato con un braccio ad una porta nella parte alta perdendo così la possibilità di ottenere un risultato di lusso dopo il secondo posto di ieri, poi nel finale è uscito dal tracciato e non ha terminato la prova.