Dubbi Hirscher sul futuro: "Decisione entro la fine dell'estate"

Vienna (Austria), 26 lug. (LaPresse/AFP) - Il numero 1 dello sci alpino mondiale Marcel Hirscher ha ancora bisogno di un po' di tempo per decidere se ritirarsi o continuare e per questo ha annullato venerdì un incontro con la stampa in programma all'inizio di agosto per discutere del suo futuro. "Devo disputare un'altra stagione o no? Non ho ancora deciso", scrive il re dello slalom, vincitore di otto Coppe del Mondo di fila, in una dichiarazione in cui spiega il rinvio della conferenza stampa. L'incontro con i media era previsto per il 6 agosto vicino a Salisburgo, ma ora Hirscher promette un annuncio "per la fine dell'estate". "Come potete immaginare, prendere una decisione sul mio futuro non è facile", scrive il 30enne sciatore austriaco.