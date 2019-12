Elena Fanchini ha lottato per mesi pur di vivere la gioia e l’ebrezza di quel momento: il ritorno sugli sci. La 34enne ha superato uno dei periodi più difficili della sua vita e, così come ha sempre fatto in pista, con grande grinta e determinazione ha portato a casa il risultato.Era il 12 gennaio del 2018 quando la sciatrice annunciò al mondo che per lei sarebbe iniziata la gara più dura, quella contro il cancro all'intestino. Un percorso lungo e difficile che, come raccontato da Elena Fanchini in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha portato con sé inevitabili momenti di sconforto, nonostante sui social sia sempre mostrata sorridente:”Quando ho avuto bisogno di sfogarmi e piangere l’ho fatto a casa mia. Ai miei tifosi voglio invece diffondere sempre un’immagine positiva”. Elena è diventata un esempio per tutti coloro i quali stanno lottando contro quel terribile male:"Proprio per questo devo mostrarmi sorridente. Sono testimonial della Onlus 'Cancro primo aiuto'. Conservo con scrupolo i messaggi di persone «normali», durante le mie battaglie”.

Una volta superata la battaglia contro il tumore, la più grande delle sorelle Fanchini è tornata sugli sci, purtroppo è stata vittima subito di un grave infortunio. Dopo una caduta, infatti, ha riportato la frattura della testa del perone e del piatto tibiale della gamba sinistra. Nonostante questo ha iniziato immediatamente le cure necessarie per raggiungere nuovamente il suo obiettivo, tornare a fare quello che ama: sciare. Oggi, 26 dicembre, a quasi due anni dall’annuncio del tumore e a oltre dieci mesi dall’infortunio alla gamba sinistra Elena Fanchini è tornata sugli sci.

salvatore.serio@oasport.it