Federica Brignone: "Avevo il fuoco dentro, vincere a Courchevel è speciale"

Una Federica Brignone in grande spolvero quella sulle nevi di Courchevel (Francia), sede della tappa di gigante della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. A distanza di più di un anno dall’ultimo successo in questa specialità, a Killington il 24 novembre 2018, la sciatrice valdostana conquista la sesta prova della carriera tra le porte larghe, l’undicesima complessiva, precedendo per appena 4 centesimi la norvegese Mina Fuerst Holtmann, in vetta alla graduatoria nella run-1. Per la scandinava si tratta comunque del suo primo podio nella Coppa del Mondo. Terza a 44 centesimi la svizzera Wendy Holdener, per la prima volta nella top-3 in gigante. Settima Marta Bassino, che non ha ripetuto l’ottima prima manche (seconda posizione). In sedicesima posizione Sofia Goggia, immediatamente davanti a una Mikaela Shiffrin sottotono. Di seguito le dichiarazioni a caldo della vincitrice nostrana.

" Sono davvero felice di aver vinto qui a Courchevel, perché per un motivo o per l’altro non ero mai riuscita a fare bene. Ho pensato solo a spingere nella seconda manche, ho sciato bene e ho raccolto un grande risultato su una pista che mi piace. Un successo che dedico ai miei tifosi che mi hanno seguito sempre in tanti "

" Sono partita attaccando su tutte le porte perché era l'unico modo per fare un po' la differenza. Eravamo tutte molto vicine e se volevo provare a batterle dovevo partire col fuoco e arrivare col fuoco. Nella seconda manche la pista era un po' più rovinata, ma la mia sciata è abbastanza rotonda e mi permette di arrivare nelle buche riuscendo a spingere. Credo di aver attaccato ancora più nella seconda che nella prima e alla fine è arrivata la vittoria "