Federica Brignone: "Vlhova favorita per la Coppa del Mondo, ha più gare. Spero torni Shiffrin"

Federica Brignone riparte da La Thuile con una coppa di specialità in tasca (quella di combinata) ma, contemporaneamente, con la sensazione che la gara non disputata sulle nevi di casa potrebbe incidere a livello di Coppa del Mondo generale. Quei punti svaniti (e che non saranno recuperati) complicano leggermente il suo cammino verso la Sfera di Cristallo, in una stagione nella quale la ventinovenne di La Salle sta davvero riscrivendo il libro dei record.

L’ufficialità della vittoria della coppa di combinata è arrivata in una maniera particolare, come confida alla Gazzetta dello Sport. “Come ho saputo di aver vinto? Ero a colazione quando l’allenatore di Ester Ledecka è venuto a farmi i complimenti. Non capivo il perché, poi mi ha detto che avevano annullato la gara ed è esplosa tutta lamia felicità. Mi è dispiaciuto non correre ieri, sono certa che, levata di dosso la tensione della vigilia, avrei corso un po’ più libera e mi sarei divertita. Di sicuro volevo dare un’altra soddisfazione al mio pubblico”.

La situazione della Coppa del Mondo rimane intricata, soprattutto per il rischio di cancellazioni per il coronavirus. Mi disturba tutta questa incertezza. Ma io continuo a lavorare dando per scontato che sia le gare di Are sia le finali di Cortina si disputino regolarmente. Mi allenerò pensando a quelle sette prove che mancano e spero tanto che si svolgano regolarmente e possano avere la cornice di pubblico che meritano”.

La classifica generale le sorride con 1378 punti contro i 1225 di Mikaela Shiffrin ed i 1189 di Petra Vlhova. Una situazione che Brignone legge in questo modo: “Il segreto di questa stagione? Ho pensato gara per gara, cercando di dare il massimo ogni volta, senza guardare alle classifiche. La sfera di cristallo? Io continuo a pensare che, nonostante i 189 di punti di vantaggio, Vlhova da qui alla fine abbia più gare da sfruttare, cioè virtualmente 300 punti a proprio favore. Ma di certo ce la giocheremo, mica per questo parto battuta. Poi bisogna vedere se e quando rientra Shiffrin: sarei felicissima se tornasse”.

