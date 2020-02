Festa Italia anche a Sochi! Brignone vince il Super G davanti a Goggia, altra doppietta azzurra

E chi le ferma più? L'Italia dello sci azzurro femminile sta vivendo una stagione dorata e il Super G di Rosa Khutor (Sochi) è teatro dell'ennesimo capolavoro. Davanti a tutte, ancora una volta, c'è Federica Brignone. Più forte di qualsiasi avversaria quando c'è da osare, più forte anche di un errore nella parte centrale che poteva costarle caro. E che poteva premiare Sofia Goggia, magistrale nel cuore della pista e seconda al traguardo per 20 centesimi. Sì, l'Italia si porta a casa un'altra doppietta, la quarta stagionale.

Video - Brignone è uno spettacolo! Trionfo in Super G a Sochi davanti a Goggia 01:34

L'ordine d'arrivo

1. Federica BRIGNONE Italia 1:25.33 2. Sofia GOGGIA Italia +0.20 3. Joana HAEHLEN Svizzera +0.34 4. Corinne SUTER Svizzera +0.42 5. Stephanie VENIER Austria +0.55 6. Lara GUT-BEHRAMI Svizzera +0.68 7. Anna VEITH Austria +0.69 8. Viktoria REBENSBURG Germania +0.87 9. Romane MIRADOLI Francia +0.97 10. Ester LEDECKA Repubblica Ceca +1.24

La gara

Nell'unica gara del disgraziato weekend russo, è difficile disegnare la gara perfetta. Ci prova Stephanie Venier col pettorale numero 1, che in questa disciplina non è quasi mai una brutta pescata. E se Corinne Suter (3) dimostra i suoi gradi facendo segnare il miglior tempo, la sensazione è che si possa fare meglio della svizzera osando maggiormente. Non c'è Shiffrin e il sorteggio ha relegato i grossi calibri azzurri tra il pettorale 12 e il 18. La prima è Marsaglia, ma la romana non è della partita. Col 13 c'è Federica Brignone. Pieghe da paura, come sempre, che la premiano in alto e rischiano di estrometterla a metà gara. Non stavolta, non come a Bansko. La valdostana chiude in progressione e accende luce verde. Nicol Delago si fa sbalzare fuori dal percorso quasi subito e allora tocca a Sofia Goggia. In rincorsa della compagna di squadra nella prima parte, pulita in basso, per un secondo posto che fa contenti noi e lascia un minimo di cruccio a lei, sempre splendidamente competitiva.

Video - Che brava Sofia Goggia: l'azzurra è seconda nel Super G di Sochi 01:55

Che numeri

La gara è ormai fatta, c'è spazio solo per definire il terzo gradino del podio. Se lo aggiudica la svizzera Haehlen, scalzando proprio la connazionale Suter. E la festa italiana, splendida abitudine di questi tempi, può ripartire. Qualche numero. È la quarta doppietta stagionale per lo sci femminile italiano, compresa la tripletta nella discesa di Bansko. Sono 20 i podi complessivi in 22 gare. E naturalmente è di Federica Brignone la stella più luminosa. Quarta vittoria stagionale (in tre specialità diverse) e otto podi. Con una credibile idea di bussare alla storia. In testa alle classifiche di disciplina di gigante, combinata e ora anche Super G. Saldamente seconda nella generale. E, a 14 successi in Coppa del Mondo, a un passo da Isolde Kostner e a due da Deborah Compagnoni