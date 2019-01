Petra Vlhova ammutolisce Mikaela Shiffin in uno slalom stellare: Italia a picco

Petra Vlhova batte finalmente Mikaela Shiffrin. La slovacca vince lo slalom di Flachau ed interrompe la striscia che l’aveva vista sempre seconda alle spalle dell’americana. Una Night Race davvero emozionante sulla pista austriaca, con le due campionesse che si sono date ancora una volta battaglia. Davvero straordinaria Vlhova nella seconda manche, dove ha realizzato il miglior tempo (56”40), imponendosi con quindici centesimi di vantaggio su Shiffrin.

Video - Shiffrin battuta in slalom dopo sette vittorie di fila: Petra Vlhova vince in rimonta a Flachau 01:03

L’americana ha pagato qualche sbavatura nella parte centrale e poi non è riuscita a recuperare nella parte finale, dove Vlhova è stata eccezionale. Al terzo posto, dietro alle due grandi rivali, Anna Swenn-Larsson, staccata addirittura di 1.05 dalla vincitrice. Per la svedese si tratta del secondo podio della carriera dopo quello ottenuto nelle finali di Are della scorsa stagione.

L’austriaca Katharina Liensberger eguaglia il miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo, chiudendo al quarto posto a 1.17 dalla vetta della classifica. Quinta posizione per la svizzera Wendy Holdener, che paga 1.65 da Vlhova e precede la svedese Frida Hansdotter (+1.91). Distacchi elevatissimi tra le prime dieci. Infatti la tedesca Christina Geiger è settima a 2.68, poi ottava la svizzera Michelle Gisin a 2.77. Chiudono la top ten l’austriaca Katharina Truppe (+3.83) e la francese Nastasia Noens (+3.96).

Grandi rimpianti in questa seconda manche per Chiara Costazza, unica azzurra qualificata. La nativa di Cavalese è uscita nella parte finale, quando si trovava avanti al secondo intermedio di quasi otto decimi. Fino all’errore sulla tripla era stata davvero una bella manche per l’azzurra, che aveva attaccato da subito, portandosi dietro grande velocità. Purtroppo è poi arrivata l’uscita, che l’ha privata di un sicuro posto tra le prime dieci.

L’Italia chiude in questo modo con nessuna atleta a punti. Infatti nella prima manche era uscita Lara Della Mea, mentre Michela Azzola, Marta Rossetti ed Anita Gulli non sono riuscite a qualificarsi per la seconda. Non ha preso il via, invece, Irene Curtoni per lombalgia. Nella classifica di Coppa del Mondo Shiffrin resta comunque al comando davanti a Vlhova sia nella classifica generale (446 punti di vantaggio) sia in quella di slalom (80).