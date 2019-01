Goggia torna nelle prove della discesa ed è subito la migliore delle azzurre: 14esima

La svizzera Corinne Suter ha dominato la prima prova della discesa di Garmisch-Partenkirchen. La velocista elvetica ha chiuso con il tempo di 1’40’00, staccando di oltre un secondo tutte le avversarie. Dietro di lei si è classificato un terzetto austriaco: seconda Tamara Tippler (+1.09), terza Christina Ager (+1.19) ed infine quarta Stephanie Venier (+1.36)

Quinto posto per la svizzera Lara Gut (+1.41), che ha preceduto Tina Weirather (+1.46) e la connazionale Jasmine Flury (+1.49). Ottava la dominatrice di Cortina, l’austriaca Ramona Siebenhofer (+1.51), che ha chiuso davanti alla compagna di squadra e leader della classifica di specialità Nicole Schmidhofer (+1.59). Completa le prime dieci posizioni la ceca Ester Ledecka (+1.62).

Tutte le azzurre sono fuori dalla top ten, ma la notizia più importante in casa Italia è il ritorno in pista di Sofia Goggia. La bergamasca è fin da questa prima prova la migliore delle italiane, quattordicesima, chiudendo con un ritardo di 1.85 da Corinne Suter. Indicazioni dunque positive per Sofia, che sta provando a recuperare la miglior condizione in vista degli ormai imminenti Mondiali di Are.

Oltre i due secondi tutte le altre azzurre: Federica Brignone (+2.22), Nadia Fanchini (+2.48), Nicol Delago (+2.87), Francesca Marsaglia (+3.38) e Nadia Delago (+5.31).