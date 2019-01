Sofia Goggia è settima nella seconda prova di Garmisch: condizione in crescita

Si è disputata la seconda prova della discesa libera valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino, in programma a Garmisch, Germania. Il miglior tempo è stato fissato dall’austriaca Mirjam Puchner che, scesa con il pettorale numero 31, ha sorpreso tutte le rivali con il crono di 1:40.22.

Seconda posizione per la svizzera Corinne Suter con il tempo di 1:40.30. L’elvetica ha preceduto ben cinque austriache, Ramona Siebenhofer di 17 centesimi, Stephanie Venier di 36, Nicole Schmidhofer di 38, Christina Ager di 39 e Cornelia Huetter di 47. Questi risultati confermano la forza della squadra austriaca che, gara dopo gara, continua a piazzare numerose atlete nelle posizioni che contano.

A pari merito con Huetter si è classifica Sofia Goggia, in netta crescita rispetto a ieri e, metro metro, sempre più a suo agio sulla neve dopo il lungo stop. Per la bergamasca il fine settimana si conclude qui, in preparazione dei Mondiali di Are, sempre più vicini. Nona posizione per la svizzera Michelle Gisin a 57 centesimi, decima per la tedesca Michaela Weng 70, 11esima per l’austriaca Riccarda Haaser a 73, 12esima per la svizzera Joana Haehlen a 77, 13esima per la francese Romane Miradoli a 90, 14sima per la francese Ragnhild Mowinckel a 1.02.

Le altre italiane: 23esimo tempo per Federica Brignone a 1.71, 25esimo per Nicol Delago a 1.73, 28esimo per Francesca Marsaglia a 1.86, mentre hanno chiuso attorno alla 30esima posizione Nadia Fanchini a 2.19 e Marta Bassino a 3.31. Non ha preso parte alla prova la padrona di casa Viktoria Rebensburg.

