Frattura scomposta del radio sinistro per Sofia Goggia: stagione finita

Frattura scomposta del radio del braccio sinistro per Sofia Goggia: è questo il responso divulgato dalla FISI a proposito dell'infortunio dell'azzurra. Stagione dunque finita per la bergamasca.

Sofia era caduta malamente durante il SuperG di Garmisch-Partenkirchen, sbattendo prima a terra, poi contro il paletto di una porta e poi finendo nelle reti; si era rialzata sulle sue gambe, ma una volta arrivata in fondo alla pista aveva accusato forti dolori al braccio sinistro e si era res necessario il trasporto in ospedale per effettuare i controlli.

La radiografia non ha dato dunque un buon esito, perché si tratta di frattura scomposta del radio, un infortunio che interrompe qui la stagione di Sofia. Non si sa ancora se sarà necessario un intervento per ridurre la frattura o se sarà sufficiente un'ingessatura, ma prima di due mesi almeno l'azzurra non potrà tornare al top della forma. In bocca al lupo dunque a Sofia goggia, appuntamento a ottobre più agguerrita che mai.