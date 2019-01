Sofia Goggia c'è e sarà in gara in Super-G: "È una sana emozione, merito di correre"

Sofia Goggia c'è ed è pronta per tornare finalmente in gara. Le due prove cronometrate di Garmisch sono andate secondo le attese, forse addirittura oltre, e ciò ha dato alla bergamasca la conferma che attendeva: può tornare al cancelletto, può tornare in gara. E lo farà sabato mattina in Super-G a Garmisch-Partenkirchen, con il pettorale numero 6. Appuntamento alle ore 10 su Eurosport 2.

" Si, Sofi. Così. Con quella gratitudine nel cuore.. promettimi di non perderla mai più! Hai giurato a te stessa che non avresti mai più dato per scontata nemmeno una curva senza dolore...hai imparato nuovamente che tutte quelle meravigliose cose che costituiscono la normalità sono tutt’altro che gratuite, bensì un dono immenso. Sei partita ancora una volta indietro, da lontano, ma questa volta avevi esperienza. Ogni passo è stato letteralmente una conquista.. e il percorso- tra scelte e rinunce, consapevolezze e incertezze- è stato tutt’altro che facile: complesso e doloroso ma allo stesso tempo estremamente magnifico e appagante. Ringrazia chi ti è stato vicino... il loro appoggio è stato fondamentale ed è anche grazie a quelle persone, proprio quelle che ti hanno voluto bene per la persona che sei ancor prima della sciatrice, che tu oggi sei li: ma ricordati Sofi che nessun passo sarà mai solido come quelli che tu intraprendi per te stessa; ricordati che al cancelletto domani con il pettorale indossato, ci sarai solamente tu... Merito di correre. Curva dopo curva... È una sana emozione quella mi accompagna nella mia prima gara di Coppa stagionale. Superg, Garmisch, numero 6. Sei libera, Sofi... si , hai ragione, Sofi. Sono libera "