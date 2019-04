Giovinazzi penalizzato di 10 posizioni in griglia: sostituita la centralina

Non inizia nel migliore dei modi il weekend a Baku (Azerbaijan), quarto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno, per il nostro Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano dell’Alfa Romeo Racing infatti sarà penalizzato di dieci posizioni in griglia di partenza per la sostituzione della centralina della Power Unit su entrambe le C38, adeguandosi a quanto disposto dalla Ferrari al via del precedente round in Cina a Shanghai.

La scuderia di Maranello, infatti, aveva sostituito la versione 2019 del componente citato e la stessa operazione era stata portata a compimento dalla Haas. L’indicazione era quella di sostituire la CE con una specifica precedente. Tuttavia ciò non era stato possibile per il team italo-svizzero viste le caratteristiche tecniche della monoposto. Per questo il montaggio è stato completato prima del fine settimana azero. Sfortunatamente, però, Giovinazzi aveva già usato la seconda centralina per un problema sempre in Cina, dovendo ricorrere alla versione 2019. Pertanto, quest’ulteriore intervento porta all’utilizzo della CE numero tre e alla penalità, visto che da regolamento in una stagione possono essere soltanto due i componenti utilizzabili. Il nostro portacolori, quindi, dovrà prodursi in una gara in rimonta domenica.

