Goggia dolorante al braccio sinistro, in ospedale per accertamenti

Brutta caduta per Sofia Goggia nel SuperG di Garmisch. L'azzurra, che è finita nelle reti e ha avuto bisogno di un po' di tempo per essere liberata, si è rialzata sulle sue gambe, ma una volta arrivata al parterre è stata trasportata all'ospedale di Garmisch-Partenkirchen per accertamenti, a causa del dolore al braccio sinistro accusato dalla bergamasca.