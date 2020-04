Goggia: "E' stato un periodaccio, ma ora bisogna lavorare, crederci e stare bene"

La bergamasca, tra lo stop per infortunio, qualche scelta personale e la quarantena si riscopre più serena. E per il futuro è ottimista.

Sofia Goggia, raggiunta telefonicamente dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato la sua quarantena in una città tra le più colpite dal Coronavirus, la sua Bergamo.

E' stato un periodo supertragico, di paura e angoscia, ma da un altro lato il fatto che il mondo si sia fermato mi ha dato la possibilità di ritrovare me stessa, di capire quanto di superfluo ci sia nel rincorrere i ritmi forsennati della vita. Tutti avevamo bisogno di rallentare. Siamo abituati a vivere nell’ansia del futuro senza renderci conto del tanto che abbiamo e non possiamo sapere che cosa succederà. La libertà è adesso.

Per Sofia arriverà una fase 2 come per tutti, che riguarderà non solo la vita, ma anche lo sport. Il suo skiman, infatti, dopo cinque anni insieme cambia lavoro.

Ho dovuto fare tante scelte, non solo sul piano personale, perché nel mio lavoro non si improvvisa nulla. Ci tengo a ringraziarlo, in questo periodo insieme abbiamo fatto man bassa, ma se tutto funziona è anche vero che non funziona per sempre e questo vale per le persone, per gli oggetti e i metodi. Il suo sostituto? Sarà una persona che conosco già e che in passato mi ha dato una mano. So che mi aiuterà parecchio.

In attesa che ricominci la preparazione (“Sono ferma da tre mesi, a casa ho degli attrezzi per allenarmi ma nulla a che vedere con quello che mi aspetta il 4 maggio”), come sta Sofia Goggia?

Mi sento tranquilla. Ho fatto il mio cammino, ora bisogna lavorare, crederci e stare bene. Ho voglia di riprovare quella libertà di stare sugli sci che mi ha fatto vivere i momenti più felici della mia carriera. Nel momento in cui risentirò quella sensazione, capirò di essere a posto. Tornerò finalmente a sentirmi libera. Attenzione particolare al gigante? In questo momento non ho obiettivi concreti, non voglio pormi vincoli. L’unica cosa che conta per me è essere nella condizione di poter svolgere bene il mio compito. Per il resto, che si tratti di discesa, superG, gigante o slalom, poco cambia

