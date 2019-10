Il 2020 per Sofia Goggia potrebbe essere vista che un’annata di transizione. Non ci sono medaglie olimpiche o iridate a cui dare la caccia, in palio solo la Coppa del Mondo: Sofia Goggia però non è meno carica in vista dello start di un’annata in cui proverà a compiere uno step di maturazione successivo come racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera.

" Vengo da tre anni nei quali ho dimostrato di esserci, aspetto importante anche pensando alla nostra mentalità. Quando un italiano conosce uno sportivo? Quando vince medaglie: io ne ho centrate tre bellissime, oltre a una coppa di specialità. Ora arriva una stagione nella quale non c’è nulla di decisivo come una medaglia. Ma allo stesso tempo, tutto diventa importante: quindi sarà un’annata di crescita. La prima annata senza Vonn? Quando manca una personalità del genere, cambia tutto. Già l’ho avvertito alle finali di Solden: lei non c’era. Lindsey lascia un gran vuoto, però starà a noi colmarlo. "

"La ‘Coppona’ ancora non oso immaginarla, voglio la rivincita su Shiffrin in SuperG"

Tra i passi in avanti che Goggia si è posta alla mente c’è anche quello di essere competitiva in tutte le discipline e magari dare fastidio a sua maestà Mikaela Shiffrin anche sul suo terreno.

" Il mio piano di battaglia stagionale è all’insegna della teoria del tutto. Slalom parallelo incluso. Se sogno la Coppa assoluta? Mica tanto. La coppona ancora non sono riuscita a immaginarla, alle coppette (di specialità,ndr) invece sì. E una già l’ho presa. Shiffrin rivale? Lei nasce slalomista, non l’ho mai identificata come avversaria. Però adesso si sta dedicando pure alla velocità: diciamo che anche lei sarebbe da smontare. I due centesimi con cui al Mondiale mi ha negato l’oro del superG glieli restituirò con gli interessi. "

Dall’indipendenza alla passione per Napoleone, la Sofia segreta

Nella ricca intervista, l’azzurra parla anche della Goggia fuori dalla pista: una donna cinica, più indipendente e con una “fissa” per la lettura e i grandi personaggi della storia

" Come donna ho finalmente acquisito l’indipendenza: mi sono mossa nella nuova casa. Quando chiudo la porta e c’è il silenzio, mi guardo attorno e dico che quello è il mio luogo. Il mio rapporto coi soldi? I soldi sono l’ultima cosa. Sapete che cosa dice il mio babbo? Non identificarti mai con ciò che hai; invece, trova la tua identità in chi sei. Papà ogni giorno riserva vere docce gelate, io sono come lui. A volte sono così cinica che faccio paura perfino a me stessa. Leggo tanto e ascolto audiolibri, danno senso ai miei viaggi. Ora sto sentendo Quando siete felici, fateci caso di Kurt Vonnegut: è una raccolta di discorsi fatti a studenti a fine laurea. Però ho letto molto di Philip Roth e mi ha divertito la biografia di Napoleone. Se mi sento come lui? No, ma quando il 4 dicembre 1805 prese la corona dalle mani del Papa e si diede il potere da solo, ecco uno con un ego del genere non poteva non essere il personaggio storico preferito. "

"Orgogliosa di essere il testimonial di Cortina"

Goggia chiosa con l’impegno per i Mondiali di Cortina e Milano Cortina 2026...

" Sono legatissima a quel luogo. È una simbiosi di valori: volevo che la mia immagine fosse lì, sulla pista del cuore. Durerà oltre il Mondiale 2021? Spero di guadagnarmi la conferma. Indipendentemente da chi governa, si deve continuare a fare squadra: l’Italia ha un’opportunità che va oltre le fazioni politiche. I grandi eventi creano lavoro, abbiamo un’occasione incredibile. Vietato deragliare: ora che siamo partiti, non ci si può tirare indietro. Indipendentemente da chi governa, si deve continuare a fare squadra: l’Italia ha un’opportunità che va oltre le fazioni politiche. I grandi eventi creano lavoro, abbiamo un’occasione incredibile. Vietato deragliare: ora che siamo partiti, non ci si può tirare indietro. "