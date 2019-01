Goggia sta meglio: possibile rientro a Garmisch, obiettivo Mondiali di Are

Una buonissima notizia in casa Italia per quanto riguarda lo sci alpino. C’è tanta attesa, ma forse sembra essere arrivato il momento di rivedere in pista Sofia Goggia, la campionessa olimpica in carica di discesa libera. L’azzurra, infortunatasi prima dell’inizio della stagione al perone della gamba destra, è tornata ad allenarsi sulla neve: dovrà rinunciare alla tappa di casa della Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo, ma sembrerebbe essere pronta a rientrare per l’ultimo week-end di questo mese, in quel di Garmisch. L’obiettivo è ovviamente quello di testarsi prima dei Mondiali di Are.

Questo il commento del tecnico responsabile Gianluca Rulfi alla Gazzetta dello Sport:

" Abbiamo fatto 5 giorni di allenamento di gigante, con difficoltà sempre crescenti. Però bisogna fare le cose con gradualità, passo dopo passo. E allo stesso momento è necessario misurarsi con le altre prima dei Mondiali, per vedere a che punto è Sofia, se vale la pena di provarci. Cortina sarebbe stato troppo presto, senza ancora allenamenti di velocità nelle gambe. Vediamo come vanno i prossimi giorni, se sarà apripista o altro a Garmisch "

