Goggia: "Sto bene, sono finita sul tetto di un pullmino ma sono uscita illesa"

" Sto bene, sono uscita illesa dall'incidente. Sono finita sul tetto di un pullmino, è stata una cosa inaspettata. La dinamica è stata tosta, non ho avuto il tempo di realizzare ma ho cercato di rimanere lucida e presente senza che la paura prendesse il sopravvento [Sofia Goggia] "

Cresce l’attesa per la decisione del CIO sulla sede delle Olimpiadi Invernali 2026, con la candidatura italiana di Milano e Cortina contro quella svedese di Stoccolma e Are. La scelta verrà effettuata il prossimo 24 giugno a Losanna e sono numerosi gli interventi da parte degli sportivi azzurri in sostegno al progetto.

In tal senso oggi, a margine della cerimonia di premiazione delle Fiamme Gialle svoltasi a Roma, Dorothea Wierer e Sofia Goggia hanno espresso entrambe la speranza che la rassegna a cinque cerchi si svolga nel Belpaese. Per prima cosa, Sofia Goggia ha parlato, però, dell'incidente automobilistico dove è rimasta coinvolta nel weekend al Sestriere. In seguito le due atlete azzurre hanno parlato all'ANSA. Ecco le loro dichiarazioni riguardo Milano-Cortina 2026:

" Questa candidatura è una grande occasione per il nostro Paese. Spero che a giugno il CIO ci assegni le Olimpiadi: io non ci sarò come atleta, ma spero comunque di poter dare una mano [Dorothea Wierer] "

" Spero che i Giochi del 2026 vengano assegnati al nostro bel Paese. Siamo l’Italia, tutto è racchiuso nel nome. L’italianità è già un valore sopra tutto e sopra tutti [Sofia Goggia] "

