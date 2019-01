Gross: “Sto ritrovano fiducia”. Tonetti: “Sono soddisfatto"

L’Italia si è ben comportata nello slalom di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Stefano Gross ha concluso in decima posizione rimontando ben 19 posizioni nella seconda posizione, buon 12° posto per Riccardo Tonetti, Giuliano Razzoli 19esimo. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato tramite i microfoni della Fisi.

Stefano Gross: “Sto ritrovando un po’ di fiducia dopo quello che mi è successo. In gara mi manca un po’ la fiducia di sciare forte però penso che adesso abbiamo diversi appuntamenti davanti e le piste mi si addicono, spero di tornare là davanti. Sto lavorando tanto atleticamente per tornare al 100%“.

Riccardo Tonetti: “Risultato accettabile, sono molto soddisfatto: era il primo slalom della stagione, ci tenevo a fare bene, a fare vedere che posso stare lì anche in slalom. Ho fatto una bella prima manche, la seconda neanche male: siamo nei 15, più che positivo. Sono partito bene in stagione, ho avuto dei problemi in gigante e bisogna lavorare di più sulla confidenza ma le due manche di oggi mi danno sicurezza anche perché in questa disciplina spesso sbagliavo“.

Giuliano Razzoli: Ho portato a casa qualche punto, però c’è un po’ di rammarico perché ho perso tanto con l’errore nella seconda. Sono nei venti, si poteva fare un risultato a ridosso dei 15. Nelle prossime speriamo di fare meglio, spero di partire nei 30. Nella seconda mi sono proprio sdraiato a inizio piano, lì il tempo passa e poi non ero più veloce“.