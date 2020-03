Pinturault ipoteca la vittoria nella combinata guidata da Caviezel, Tonetti punta al podio

Lo svizzero Mauro Caviezel ha vinto il superG della combinata di Hinterstoder, ma a festeggiare è soprattutto Alexis Pinturault. Il francese ha praticamente ipotecato il successo finale, visto che è stato autore di una straordinaria prestazione nella manche di velocità, chiudendo al secondo posto a 23 centesimi dall’elvetico.

Video - Mauro Caviezel in testa al SuperG della combinata di Hinterstoder 01:32

In slalom Pinturault non dovrebbe avere rivali e certamente Caviezel non rappresenta un pericolo. Inoltre il transalpino è riuscito a stare davanti anche al rivale Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese si è posizionato al terzo posto a 24 centesimi dalla vetta e dovrà essere perfetto in slalom per non perdere troppi punti dal francese.

In piena lotta per il podio c’è un eccezionale Riccardo Tonetti. L’azzurro si conferma uno specialista della combinata e ha dimostrato ancora una volta i progressi fatti in superG. Tonetti è quarto a 43 centesimi da Caviezel e dunque ha davvero la grande chance di conquistare il suo primo podio della carriera in Coppa del Mondo.

Tonetti è in una posizione molto favorevole e ha fatto meglio di tre velocisti come il norvegese Kjetil Jansrud (+0.70) e gli austriaci Matthias Mayer (+0.77) e Vincent Kriechmayr (+0.88). Ottavo lo sloveno Martin Carter (+0.99), che precede l’americano Bryce Bennett (+1.02). Un possibile avversario di Tonetti è il francese Victor Muffat-Jeandet, decimo con 1.16 di ritardo da Caviezel.

Da segnalare la buona prova di Henrik Kristoffersen. Il norvegese ha chiuso con 1.83 di ritardo da Caviezel e può recuperare posizioni in slalom. Obiettivo Top-10.

andrea.ziglio@oasport.it