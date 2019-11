Marcel Hirscher si è ritirato da pochi mesi e ha lasciato un vuoto importante nello sci alpino. Vincitore di 8 edizioni di Coppa del mondo, l'austriaco ha dominato l'ultimo decennio di questo sport trionfando ovunque e in tutte le maniere. Il 30enne ha scritto una biografia che è uscita lunedì del suo Paese e alcuni capitoli stanno già facendo discutere. Nel libro infatti Hirscher racconta di avere ricevuto minacce di morte contro di sé e la propria famiglia nel 2012, l’anno in cui alzò al cielo la prima Sfera di cristallo e venne accusato dal croato Ivica Kostelic di avergli rubato le vittorie a Zagabria e ad Adelboden per delle presunte inforcate (la FIS ha poi dimostrato attraverso i video delle gare che non c'erano stati errori da parte dell'austriaco). Hirscher spiega anche come è cambiata la sua vita grazie alle tante vittorie.

" Quando sei austriaco, hai vent'anni e vinci la Coppa del mondo allora accendi su di te i riflettori e io non ero pronto. Non era pronta nemmeno mia moglie Laura, mi ha conosciuto quando non ero nessuno e mi ha sempre sopportato: senza di lei non avrei vinto così tanto "

Il drone di Madonna di Campiglio

Impossibile poi non ricordare l'incidente durante lo slalom di Madonna di Campiglio nel 2015 quando un drone cadde dal cielo proprio mentre era in gara: "Potevo rimanere ferito o addirittura morire. Penso di non avere mai avuto bisogno di così tanti angeli custodi nella mia vita".