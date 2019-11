I convocati per Lake Louise: Paris guida gli azzurri, torna fill, out Innerhofer e Marsaglia

Cresce l’attesa per l’inizio della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino per i velocisti. L’appuntamento con la prima discesa e il primo supergigante è fissato per il prossimo fine settimana a Lake Louise in Canada. L’Italia dovrà fare a meno di due pedine importanti come Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia entrambi alle prese con un infortunio.

Il 34enne nativo di Brunico è stato operato nello scorso mese di marzo al legamento crociato del ginocchio sinistro. Il rientro alle gare è ormai vicino ma lo staff ha preferito concedergli un ulteriore periodo di allenamento a Copper Mountain. Molto verosimilmente Innerhofer tornerà in pista nel doppio appuntamento a Beaver Creek in programma il 6 e 7 dicembre.

Per quanto concerne Marsaglia sta recuperando da una distorsione alla caviglia sinistra procuratosi proprio a Copper Mountain. I tecnici hanno preferito concedergli qualche giorno di fisioterapia per arrivare nelle giuste condizioni agli appuntamenti di Beaver Creek.

Per l’appuntamento di Lake Louise scenderanno in pista: Dominik Paris, Mattia Casse, Federico Simoni e i rientranti Peter Fill ed Emanuele Buzzi.

