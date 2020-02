Il maltempo imperversa su Hinterstoder: annullata la combinata alpina maschile

Prima manche alle 10 (slalom), seconda manche alle 13.30 (superG): niente di tutto ciò. Il maltempo che si è abbattuto sull'Austria fa saltare la doppia gara in programma oggi a Hinterstoder, un appuntamento che poteva già essere decisivo in ottica Sfera di Cristallo. I tre contendenti, Aleksander Aamodt Kilde, Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault, dovranno invece aspettare sabato (SuperG) e domenica (gigante) per sfidarsi per i punti in palio in questo weekend.

Questa notizia fa il paio con quella della cancellazione delle gare di Ofterschwang (Germania) in programma nel prossimo weekend per mancanza di neve.