Il meteo rivoluziona il programma in Val d'Isere, invertiti slalom e gigante

Confermato il cambio di programma di gare maschili a Val d’Isère: sabato slalom e domenica gigante con orari da confermare“: ora è ufficiale l’inversione delle gare della Coppa del Mondo maschile di sci alpino in programma nel fine settimana, anche se le previsioni e le condizioni attuali hanno portato gli organizzatori ad annullare la sciata del venerdì ed a non confermare gli orari delle due gare. Sabato 14 dunque sarà in programma lo slalom speciale, mentre domenica 15 si disputerà lo slalom gigante (Fonte: FISI).

Il nuovo programma di gare

Sabato 14 dicembre, orari da confermare

Slalom speciale maschile 9:30 - 12:30

Domenica 15 dicembre, orari da confermare

Slalom gigante maschile 9:30 - 13:00

