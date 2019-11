Infortunio al ginocchio per Alice Robinson che salta la tappa di Killington

La 17enne neozelandese Alice Robinson, straordinaria vincitrice del gigante di apertura della Coppa del Mondo femminile a Sölden poco meno di due settimane fa, ha annunciato che non gareggerà a Killington, nel Vermont, il 30 novembre e 1° dicembre a causa di un infortunio al ginocchio procuratosi prima della vittoria sul ghiacciaio del Rettenbach.

Allora, un piccolo aggiornamento…Prima di Sölden sono caduta in allenamento e mi sono ‘pizzicata’ al ginocchio… Pensavo che andasse tutto bene, quindi ho continuato a sciare e ovviamente a gareggiare – scrive la giovanissima neozelandese sul suo account Instagram -. Tuttavia, quando siamo tornati a casa, con lo staff abbiamo deciso di sottoporlo a un controllo, che ha evidenziato una contusione ossea tale che i medici mi hanno avvisato che dovevo stare ferma per un po’ per guarire. Per esserne sicura non farò la prossima tappa di Coppa del Mondo a Killington, mi concentrerò sulla riabilitazione e sull’allenamento atletico a casa e tornerò a dicembre. È una pillola difficile da mandare giù visto che ci ho già sciato e gareggiato, ma ascolterò gli esperti e non rischierò. Grazie a tutti per il supporto!”.

Lo scorso 26 ottobre Robinson a Sölden ha battuto di soli 6 centesimi la statunitense Regina dello Sci Mikaela Shiffrin e di 36 la francese Tessa Worley, Federica Brignone, quinta a 87 centesimi. Alice tornerà in pista presumibilmente il 17 dicembre nel gigante di Courchevel, la famosa località francese della Savoia che ospiterà insieme a Meribel i Mondiali di sci alpino del 2023.

