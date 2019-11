Marta Bassino e Federica Brignone conquistano Killington, epica doppietta in gigante!

Il cielo è azzurro sopra Killington. Strepitosa doppietta di Marta Bassino e Federica Brignone nel gigante femminile valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Una vera e propria apoteosi per l’Italia, che festeggia la prima vittoria in carriera della piemontese, che diventa la settima italiana di sempre a trionfare in questa specialità.

La gara più bella della carriera per Marta Bassino, bravissima a reggere la pressione dopo aver chiuso in vetta nella prima manche. La piemontese ha sciato molto bene sul muro centrale, conservando il vantaggio, gestendo poi nella parte finale dove Brignone era stata eccezionale. Alla fine ha vinto Marta con 26 centesimi di vantaggio sulla compagna di squadra.

Tantissimi applausi anche per una strepitosa Federica Brignone, che ha sognato il bis in quel di Killington dopo la vittoria dello scorso anno. E’ un secondo posto davvero bello, frutto di una grande rimonta dal settimo posto nella prima manche. L’azzurra ha “tirato” una riga unica nella parte finale, facendo la differenza rispetto a tutte le sue avversarie.

Sul podio ci sale anche Mikaela Shiffrin, che si porta in vetta alla classifica di specialità. L’americana ha chiuso al terzo posto a 29 centesimi dalla vincitrice, rimontando due posizioni rispetto alla prima manche. Ne ha persa una e di conseguenza anche il podio la svizzera Michelle Gisin, quarta a 31 centesimi dalla vetta. Completa le prime cinque la francese Tessa Worley, staccata di 50 centesimi da Bassino.

Seconda manche molto deludente per Petra Vlhova, solamente sesta a 65 dalla leader della classifica. Settima Viktoria Rebensburg (+0.98), che precede la svizzera Wendy Holdener (+1.12), la norvegese Mina Fuerst Holtmann (+1.29) e la slovena Meta Hrovat (+1.34).

A ridosso della Top-10 ha chiuso Sofia Goggia. Fantastica prima manche della bergamasca, quindicesima con il pettorale numero 54 e poi bravissima anche nella seconda a rimontare quattro posizioni, terminando undicesima a 1.48. Sono cinque le azzurre a punti, perchè Francesca Marsaglia è ventiseiesima (+2.77) e Laura Pirovano trentesima (+3.77).