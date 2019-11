Marta Bassino illumina nella prima manche a Killington! Prima davanti a Vlhova

E’ una Marta Bassino semplicemente perfetta nella prima manche del gigante femminile di Killington. Il forte vento ha portato gli organizzatori ad abbassare la partenza, creando in questo modo una gara sprint, ma non ci sono stati problemi per la piemontese, che è stata eccezionale nella parte alta, infliggendo oltre tre decimi a tutte le avversarie.

In seconda posizione ha chiuso Petra Vlhova, a 23 centesimi dall’azzurra, dimezzando il ritardo nella parte finale, molto più adatta alle caratteristiche della slovacca. Terzo posto per una sorprendente Michelle Gisin, che ha saputo tenere benissimo nella parte alta, chiudendo a 29 centesimi dalla vetta. Quarta posizione per la francese Tessa Worley (+0.35), mentre è quinta Mikaela Shiffrin, che paga 41 centesimi da Bassino, complice una parte alta sottotono e che ha visto l’americana lontana oltre 7 decimi dall’azzurra.

In sesta posizione c’è Vitktoria Rebensburg (+0.45), che precede una Federica Brignone (+0.59) comunque in lotta per un posto sul podio. La vincitrice dello scorso anno ha faticato nella parte alta, recuperando solamente nel finale ed avrà ora bisogno di una bella rimonta nella seconda manche. Completano la Top-10 la svizzera Wendy Holdener (+0.64), la slovena Meta Hrovat (+0.70) e l’austriaca Eva-Maria Brem (+0.82).

Da rimarcare la caduta di Alice Robinson, che aveva vinto il gigante di Soelden. La neozelandese è scivolata sul muro, quando comunque si trovava a 71 centesimi di ritardo dalla vetta della classifica.

Ritardo oltre il secondo e mezzo (+1.68) per Francesca Marsaglia, mentre è ancora più indietro Irene Curtoni (+2.29).