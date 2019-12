Il fondo durissimo della neve della pista Superstar era l’ideale per le caratteristiche di Mikaela Shiffrin, che in queste condizioni fa ancora di più la differenza rispetto al solito, e così è stato. La 24enne fuoriclasse statunitense del Colorado ha trionfato nello slalom femminile di Coppa del Mondo di Killington infliggendo distacchi abissali alle sue avversarie: 2”29 alla slovacca Petra Vlhova, seconda, e 2”73 alla svedese Anna Swenn-Larsson, terza.

La scandinava è argento mondiale in carica della specialità e si è vista regalare il quarto podio in Coppa della carriera, il terzo in slalom, dalla svizzera Wendy Holdener, che era terza a metà gara e che ha inforcato incredibilmente alla seconda porta. Shiffrin raggiunge quota 62 successi in carriera in Coppa del Mondo, tanti quanti l’austriaca Annemarie Moser-Proell che raggiunge al secondo posto assoluto della classifica delle plurivincitrici, e davanti, anche se è ancora lontana, c’è solo Lindsey Vonn che si è fermata a 82. Inoltre Mikaela arriva a 42 vittorie in slalom, 17 nelle ultime 19 gare nella specialità.

Video - Mostruosa Shiffrin: stravince lo slalom nonostante i rischi 01:12

Quarta a 3”08 si è piazzata la tedesca Christina Ackermann, ex signorina Geiger, quinta a 3”41 la norvegese Nina Loeseth che conferma il piazzamento di Levi, sesta a 3”73 l’austriaca Katharina Liensberger, settima a 3”88 la promettente canadese Roni Remme al suo miglior risultato in slalom, ottava a 4”15 l’altra austriaca Katharina Gallhuber, nona a 4”28 la svizzera Michelle Gisin, fortemente condizionata dal vento.

Due le azzurre che hanno disputato la seconda manche: purtroppo Federica Brignone stava ripetendo la clamorosa prima manche nella quale era finita undicesima ma ha trovato una terribile raffica di vento a metà percorso che nessun’altra aveva trovato fino a quel momento e non ha potuto far altro che inforcare, Irene Curtoni torna tra le top 10 in slalom a quasi un anno dal settimo posto di Semmering finendo decima a 4”40.

massimiliano.valle@oasport.it