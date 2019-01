Paris: "Non me l'aspettavo, ci ho provato e ho fatto la differenza nel finale"

Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’altoatesino si è imposto sulla Streif per la terza volta in carriera (la quarta considerando anche il superG), l’azzurro si è laureato dottore sulla mitica Streif, una delle piste simbolo del Circo Bianco dove solo i migliori sciatori riescono a consacrarsi. Apoteosi pura per l’azzurro che ha poi fatto trasparire tutta la sua gioia nelle dichiarazioni rilasciate alla Fisi:

" Non me l’aspettavo, ci ho provato e ce l’ho fatta. Non ho parole. Le sensazioni non erano bellissime durante la discesa, ma sono riuscito a portare la velocità sui tratti piani e dall’Asper in giù ho rischiato, dando il massimo, sapendo che anche gli altri potevano andar forte. Credo di aver fatto la differenza nell’ultimo tratto. Mi dispiace per Feuz, prima o poi vincerà anche lui qui, l’anno scorso ce l’avrebbe fatta se il tempo non fosse cambiato, quest’anno ero troppo in forma per lasciargli il primo posto. Ma è bello così, i più forti sono sempre davanti "

Christof Innerhofer si è invece dovuto accontentare del quarto posto: “Ognuno spera di essere sul podio, ma sicuramente posso essere contento della manche che ho fatto, perché ho sciato bene dal punto di vista tecnico. Bisogna trovare un compromesso con il set-up, perché sul piano non è imbattibile e infatti lì ho beccato qualche decimo. Bel piazzamento, peccato per il podio, quando sei terzo speri di rimanere in quella posizione, poi purtroppo secondo me la gara è cambiata tanto perché la visibilità è diventata migliore con i numeri più alti. Le condizioni sono cambiate, sapevo che sarebbe stata una sofferenza perché il distacco dal secondo era notevole, purtroppo il mio tempo non è bastato. Il quarto posto è il mio miglior piazzamento in discesa a Kitzbühel: dieci anni fa ero quinto, ora quarto, magari a 44 anni arriverò anch’io sul podio. Questa non è la mia pista preferita, sono contento di essere tutto intero e di stare bene. Qui è tosta“.