Miglior tempo di Mayer in prova a Kitzbuhel, quarto Dominik Paris; problemi per Jansrud

È dell’austriaco Matthias Mayer il miglior tempo nella prima prova della discesa di Kitzbühel (giovedì ci sarà la seconda), in vista della gara in programma sabato sulla Streif. Il padrone di casa ha chiuso con il tempo di 1:57.44, con 15 centesimi sul canadese Benjamin Thomsen e 24 sull’austriaco Daniel Danklmaier.

Quarto tempo per il primo degli italiani, Dominik Paris, a 33 centesimi, quinto per il francese Johan Clarey a 90, sesto per l’austriaco Hannes Reichelt a 91, mentre è settimo il francese Adrien Theaux a 98. Completano la top ten il francese Brice Roger ottavo a 1.20, nono il tedesco Josef Ferstl a 1.44, mentre è decimo l’austriaco Vincent Kriechmayr a 1.76, reduce dal brillante successo di Wengen. 11esimo crono per lo svizzero Beat Feuz a 1.82, davanti al croato Natko Zrncic Dim a 1.93, quindi troviamo il canadese Brodie Seger, 13esimo a 1.94, davanti agli austriaci Johannes Kroell e Otmar Striedinger, rispettivamente 14esimo a 2.18 e 15esimo 2.32. Gli altri italiani: 23esimo tempo per Matteo Marsaglia a 3.29, davanti a Christof Innerhofer a 3.31, mentre Mattia Casse ha fatto segnare la 26esima prestazione a 3.40.

Si sono nascosti, senza forzare in maniera particolare, lo svizzero Mauro Caviezel, 16esimo a 2.38, ed i norvegesi Aksel Lund Svindal, 18esimo a 2.49 e Aleksander Aamodt Kilde, 33esimo a 3.83, mentre non hanno concluso la loro prova lo svizzero Carlo Janka, l’austriaco Romed Baumann e il norvegese Kjetil Jansrud. Proprio Jansrud è stato vittima di una doppia frattura di due dita della mano sinistra, operate immediatamente in giornata.