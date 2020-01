Braathen sorprende tutti ed è primo nello slalom di Kitzbuehel, Alex Vinatzer sesto

Lucas Braathen piazza la grandissima sorpresa e, sceso con il pettorale numero 34, chiude in vetta la prima manche dello slalom di Kitzbuhel valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulla pista denominata Ganslern, che alterna muri complicati a porte posizionate per proporre trabocchetti ai protagonisti, il giovante talento norvegese fa segnare un ottimo 50.49, distanziando tutti gli inseguitori che, invece, sono racchiusi in un fazzoletto.

Alle sue spalle troviamo lo svizzero Daniel Yule che ha fatto segnare il miglior tempo in 50.82 grazie ad una prova impeccabile nella quale forse ha voluto gestire un po’ troppo le ultime porte. Alle sue spalle troviamo il duo austriaco composto da Michael Matt e Marco Schwarz rispettivamente terzo a 42 centesimi e quarto a 60 con due discese nelle quali hanno davvero cambiato marcia nel tratto conclusivo.

Quinta posizione per il francese Alexis Pinturault che, a sua volta, spinge nelle ultime porte e si porta a 62 centesimi dalla vetta, mettendosi in un’ottima posizione sia per la seconda manche sia per conquistare punti importanti in ottica Sfera di Cristallo, mentre è sesto il nostro Alex Vinatzer a 66 centesimi. L’altoatesino, dopo qualche prova sottotono oggi ha sfruttato il suo modo di sciare per domare il pendio austriaco e riportarsi nelle posizioni che gli competono.

Settimo, e interessato a sua volta alla lotta per la classifica generale, il norvegese Henrik Kristoffersen con un distacco di 75 centesimi. Si ferma in ottava posizione il francese Clement Noel con un distacco di 78 centesimi. Prova non trascendentale per il vincitore di Wengen che, a questo punto, proverà a dare il tutto per tutto nella seconda manche che scatterà alle ore 13.30. Nono lo svizzero Tanguy Nef a 80 e sempre più inserito nei piani alti delle classifiche, davanti al nostro Giuliano Razzoli che conferma quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite e si ferma in decima posizione a 81 dalla vetta. Per quanto riguarda gli altri italiani, Simon Maurberger è ventiquattresimo a 1.07, mentre Stefano Gross è oltre i 30.

