Kjetil Jansrud risorge nel SuperG di Kitzbuehel, quinto Mattia Casse

Il colpo del campione. Kjetil Jansrud trionfa nel super-G di Kitzbuehel, conquistando la seconda vittoria della carriera sulla Streif ed il successo numero ventitré in Coppa del Mondo. Il norvegese torna sul gradino più alto del podio dalla gara di Lake Louise del 2018. Jansrud ha chiuso con il miglior tempo di 1’14”61, battendo la coppia composta dal connazionale Aleksander Aamodt Kilde e l’austriaco Matthias Mayer, entrambi al secondo posto e staccati di sedici centesimi.

Quarta posizione per lo svizzero Mauro Caviezel, staccato di 49 centesimi dalla vetta della classifica. Lo svizzero ha preceduto uno straordinario Mattia Casse, che per la terza volta in carriera riesce a centrare un piazzamento nella top-5 di una gara di Coppa del Mondo. Il nativo di Moncalieri ha chiuso quinto a 53 centesimi da Jansrud ed è un piazzamento che dà morale a tutta la squadra azzurra, sicuramente abbattuta dopo il grave infortunio di Paris.

Austria che ha visto sfumare la vittoria in casa e che ha piazzato al sesto posto Vincent Kriechmayr, che paga un ritardo di 79 centesimi dalla vetta. Settimo lo svizzero Beat Feuz (+0.86), mentre completano la top-10 il tedesco Andreas Sander (+0.99), un ottimo Alexis Pinturault (+1.14) e l’americano Travis Ganong (+1.15). E’ tornato in gara Christof Innerhofer, che ha chiuso la sua prova con un ritardo di 1.40 da Jansrud. A 1.59 dalla vetta a pari merito si sono piazzati Peter Fill ed Emanuele Buzzi.