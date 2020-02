Vlhova rimonta e vince lo slalom di Kranjska Gora, bene Rossetti, out Federica Brignone

Incredibile epilogo dello slalom femminile di Kranjska Gora. La svedese Anna Swenn-Larsson getta al vento una vittoria praticamente certa, cadendo a tre porte dal traguardo. A festeggiare è dunque la slovacca Petra Vlhova, che recupera dalla quarta posizione della prima manche e centra il suo terzo successo consecutivo in slalom, passando anche al comando della classifica di specialità.

Video - Manche pazzesca e rimonta di Vlhova, lo slalom è suo 01:01

Seconda posizione per Wendy Holdener (+0.24), che per la ventiquattresima volta in carriera sale sul podio in slalom senza vincere. Recupera due posizione e chiude terza l’austriaca Katharina Truppe, staccata di 89 centesimi dalla vetta della classifica. Quarto posto per la norvegese Nina Haver-Loeseth (+0.99), che ha preceduto le due austriache Katharina Liensberger (+1.34) e Chiara Mair (+1.90).

Settimo posto per la svedese Emelie Wikstroem (+2.32), mentre completano la Top-10 la norvegese Kristin Lysdahl (+2.43), la svizzera Michelle Gisin (+2.49) e l’altra svedese Magdalena Fjaellstroem (+2.59).

A ridosso delle prime dieci ha chiuso un’ottima Marta Rossetti. Miglior risultato in carriera per la giovane azzurra, che conclude in dodicesima posizione con 2.69 di ritardo dalla vetta. Appena dietro Irene Curtoni (+2.83) ed a punti ci va anche Martina Peterlini (+3.15). Purtroppo è uscita Federica Brignone, che ha inforcato nella parte finale.

Video - Bravissima Marta Rossetti, secondo miglior tempo nella seconda manche dello slalom 00:59

In classifica di Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin è sempre al comando con 1225 punti, davanti a Brignone (1112) e Vlhova (1071). La slovacca, però, balza al comando di quella di specialità con 460 punti contro i 440 dell’americana.